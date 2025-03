Fanpage.it - Lory Del Santo: “Contattata per The Couple di Ilary Balsi, ma per andarci dovrei cambiare fidanzato”

Leggi su Fanpage.it

Ospite di Monica Setta nel programma Generazione Z, nella puntata che andrà in onda il 13 marzo,Delha rivelato di essere stata contattata per il programma ThediBlasi ma, per partecipare, ci sarebbe una piccola modifica da fare: "fidanzato, Marco Cucolo non è favorevole".