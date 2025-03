Davidemaggio.it - Lory Del Santo contattata da The Couple: “Dovrei cambiare fidanzato per partecipare. Lui non vuole”

Leggi su Davidemaggio.it

Fervono i preparativi per The, il nuovo prime time di Canale 5. La partenza è fissata per lunedì 7 aprile, esattamente tra un mese, ma il reality in salsa Grande Fratello di Ilary Blasi è ancora in divenire. Fronte concorrenti, tra i contattati, ci sarebbeDel. Come anticipato da Ansa, l’opinionista ha rivelato a Monica Setta, nella puntata di Generazione Z in onda giovedì prossimo, di essere stata chiamata percon il suoMarco Cucolo.Per andare a Theperché Marco non è tanto favorevole. Ci sto pensando, ma ogni volta che dico a Marco di fare insieme tv, lui si dimostra perplesso.trovare qualcun altro con cui entrare in coppia.Eppure, i due hanno già partecipato insieme nel 2016 a Pechino Express, con il nome Gli innamorati, classificandosi terzi.