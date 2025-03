L’orto americano | recensione del film di Pupi Avati

Leggi su Cinefilos.it

deldiDopo il sincero omaggio a Dante Alighieri e il malinconico La quattordicesima domenica del tempo ordinario,torna a confrontarsi con il genere che ha segnato la sua carriera: l’horror gotico. Con, tratto dall’omonimo romanzo da lui stesso scritto, il regista bolognese confeziona un’opera densa di riferimenti letterari e cinematografici, in bilico tra la memoria storica e il perturbante.La trama diLa storia segue un giovane aspirante scrittore bolognese (interpretato da Filippo Scotti) che, poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, si innamora perdutamente di una giovane infermiera americana incontrata per caso in una bottega di barbiere. Il loro fugace incontro segna l’inizio di un’ossessione amorosa che lo porterà fino in Iowa, dove il protagonista si trasferisce per scrivere il suo romanzo.