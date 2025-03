Ilfattoquotidiano.it - L’orto americano, il 43° film di Pupi Avati è una magnetica danza oltre il reale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Solo in quell’angolo di terra “dove aironi e angeli si confondono”, in un anfratto dello spirito dove oscurità dell’anima e ossessione amorosa si sfiorano può finalmente trovare requie il giovane protagonista di. Quarantatreesimodiretto dall’86enneche ancora impressiona per la pervicace cura formale con cui cerca di mostrare assillanti tormenti interiori attraverso le carte tradizionali del cinema di genere. Una versione ulteriore di “gotico padano” dove non è tanto il terrore, la paura, il salto sulla sedia a contare, a far sballare il sismografo dei colpi di scena, quanto lo scavo sottile e antico nell’inquietudine profonda di un personaggio.A Bologna, finita la seconda guerra mondiale, un ragazzo senza nome – “Lui”- (Filippo Scotti) seduto sulla poltrona del barbiere incrocia per un istante lo sguardo, e si innamora follemente di Barbara, una crocerossina americana entrata nel locale per una manciata di secondi a chiedere un’indicazione stradale, piangendone subito l’immediata fuga e l’eterno addio dietro la porta del negozio.