Lorenzo Sonego si arrende a David Goffin nel primo turno di Indian Wells

Brutta sconfitta di(n.37 del ranking) contro(n.56 ATP) neldel Masters1000 di. Sul cemento californiano il piemontese ha ceduto sullo score di 6-4 7-5 in 1 ora e 43 minuti di gioco al cospetto del belga. Tanti errori per Sonny, che non è riuscito ad avere la necessaria continuità al cospetto di unche ha saputo sfruttare l’occasione e qualificarsi al secondo round dove affronterà l’australiano Alex de Minaur (n.9 del seeding).Nelset l’avvio è illusorio conche si porta sul 3-0, sfruttando immediatamente la palla break del secondo game. Il torinese però inizia a faticare non poco nella gestione dei suoi turni al servizio e il contro-break si tramuta in realtà nel quarto gioco per. L’azzurro reagisce, tornando in vantaggio 4-2 grazie ad alcune accelerazioni pregevoli.