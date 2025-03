Biccy.it - Lorenzo minaccia di uscire dal GF e offende Javier: “Deve marcire”

Quella di ieri non è stata una puntata facile perSpolverato, che prima è stato smascherato, con la clip che ha mostrato il suo piano per creare una finta dinamica e poi con il provino per The Lady di Lory Del Santo. Durante un blocco pubblicitario il modello milanese ha anche avuto un duro scontro donMartinez: “Bravo! Sei cattivo come Helena e le fai da badante. Chiara stava piangendo e ti sei messo insieme agli altri a darle contro, era la volta buona che dovevi stare un po zitto. Devi imparare a stare un pò zitto. Ti fanno sempre gli sconti qua dentro, io le prendo tutte, una ad una e le affronto a testa alta e a te invece fanno gli sconti. Helena ci marcia su ste cose e tu sei identico, complimenti. E non ho paura di te ricordatelo“.insulta: “Marcisci c0gli**e”.