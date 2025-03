Sport.quotidiano.net - Lorenzo Colombo e la sfida con la Roma: "La nostra forza? E’ l’unità del nostro gruppo"

ha già fatto male allacon un gol è un assist, per altro una delle uniche tre squadre insieme ad Atalanta e Sampdoria a cui l’attaccante azzurro ha già segnato una rete e fornito un passaggio vincente in Serie A. Oltre a ciò, però, anche il 22enne attaccante di Vimercate, è reduce da due ottime prestazioni a Torino contro la Juventus in Coppa Italia e a Genova contro il Genoa. Manca nel tabellino dei marcatori da un po’di tempo, ma è anche ad un solo gol o assist dal raggiungere la sua miglior stagione in Serie A in termini di partecipazione a un gol. Ed èa presentare laai giallorossi di domenica alle 18 al Castellani, dove si giocherà una maglia da titolare con Esposito e Kouame come successo nelle ultime partite. Due prestazioni convincenti e classifica di nuovo smossa, si riparte da qui per la volata finale? "Abbiamo ritrovato una compattezza di squadra che probabilmente ci mancava da un paio di gare.