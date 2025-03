Juventusnews24.com - Lookman Juve, Giuntoli vuole capirci di più: l’obiettivo è uno! Il direttore ci proverà, ma la concorrenza non manca per il nigeriano. La situazione

di RedazionentusNews24, l'attaccanteè un soggetto del desiderio della società bianconera:lo, ma deve anticipare questaAdemolaè un obiettivo conclamato del calciomercato. Questa tesi è stata rafforzata con grande energia da La Gazzetta dello Sport. Secondo quanto afferma la Rosea, il club bianconero, impersonato in Cristiano, starebbe capendo come potrebbe affondare il colpo in estate.L'attaccante dell'Atalanta sembra orientato a cambiare maglia e il club bianconero è convinto che ilpossa fare al proprio caso per rafforzare il progetto tecnico di Thiago Motta. Attenzione, però, alla solita Premier League in agguato.