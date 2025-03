Ilgiorno.it - L’onda rossa colora il castello: "Pronti a tutto per la Ferrari"

C’è chi è arrivato alle 7 del mattino o anche prima, chi da fuori Milano e altre regioni: questo e altro per la. Il rimbombo dei motori è l’unica musica che chi è accorso alSforzesco per l’evento “ScuderiaHP Drivers Presentation by Unicredit“, voleva sentire. Il rosso era il colore che spiccava fin da subito da lontano: già dalle prime ore del pomeriggio, arrivando da via Dante, si intravedeva una fiumana umana armata di cappellini e bandiere, che di ora in ora è triplicata, nonostante l’evento iniziasse alle 17. "Abbiamo provato ad avvicinarci il più possibile – ha raccontato uno dei tifosi giunto in piazza Cairoli già dalle prime ore della mattina – ma è stato impossibile raggiungere il palco, è stata una giornata caldissima, siamo stati fortunati". Ci sono anche turisti che si sono ritrovati catapultati nella festa