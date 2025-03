Anteprima24.it - L’oncologo Antonio Febbraro è il nuovo Presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Benevento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutidirettivo per laper ladial cui vertice è stato eletto il medico chirurgo oncologo, dott.. Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali si sono svolte, domenica 2 Marzo 2025, presso la sedeLILT provinciale (in via Martiri d’Ungheria, n.21). Risultano eletti nel Consiglio Direttivo, insieme con ilPietro Carbone, Rosalida Ciampi, Carmelina Cognetti, Erica Di Santo, Giovanni Montefusco, Nunzio Olivieri, Tonino Pedicini, Carmen Perone, Floriana Porcaro e Maria Russo.Eletti nel Collegio dei Revisori: Vincenzo Campagnuolo. D’Abrusco Gianluigi e Manlio Marotti. Designate durante la prima riunione delConsiglio Direttivo (tenutasi, ieri pomeriggio) le cariche di: vice, Erica Di Santo; direttore scientifico, Tonino Pedicini; direttore sanitario,Pietro Carbone; segretario CdP, Carmen Perone.