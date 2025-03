Ilprimatonazionale.it - L’ombra lunga dell’odio: Culicchia racconta il caso Ramelli

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 7 mar – La violenza politica in Italia non è solo un capitolo di storia, ma una ferita ancora aperta. Nel suo nuovo libro Uccidere un Fascista, Giuseppela tragica vicenda di Sergio, il giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 a colpi di chiave inglese. Un omicidio che, ancora oggi, fa discutere e divide. In questa intervista, lo scrittore riflette sulla memoria degli anni di piombo, sulle contrapposizioni ideologiche che non sembrano sbiadire con il tempo e su un odio politico che, mezzo secolo dopo, continua a riemergere con inquietante attualità.L’intervista a GiuseppeVorrei partire con una prima domanda legata a un fatto di cronaca. Sapienza 2025: “uccidere un fascista non è reato” è il coro scandito l’altro ieri da alcuni collettivi di sinistra, rivolti ai loro coetanei di destra.