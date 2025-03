Ilrestodelcarlino.it - L’obiettivo dell’Ausl Romagna: "Piena integrazione tra ospedale e servizi sul territorio"

Promuovere latra gli ospedali e ilcon i suoisocio assistenziali e sanitari, perché ci sia un collegamento stretto tra le fasi dell’ospedalizzazione e l’interazione tra il precedente e il successivo. Un obiettivo sempre all’apice della politica sanitaria ma maimente realizzato. Ha un senso esplicito, dunque, la presentazione in un’unica occasione delle due persone ufficialmente incaricate ai vertici delle due strutture di riferimento: la dottoressa Paola Ceccarelli, già direttrice del distretto sanitario Cesena-Vallesavio, che prende in carico anche il vertice del distretto Rubicone (dove c’è l’assistenza specialistica e territoriale, in forma residenziale, ambulatoriale e domiciliare), e la dottoressa Marisa Bagnoli che assume ufficialmente la direzione medica del presidio ospedaliero di Cesena (di cui fanno parte anche gli ospedali di Cesenatico e San Piero in Bagno con 540 posti letto in totale).