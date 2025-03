Bergamonews.it - ‘Lo Zio’, pusher delle Autolinee, in carcere dopo una sfilza di arresti (e c’è lo zampino di Brumotti)

Bergamo. Forse è la volta buona, deve aver pensato qualcuno. Perché quando venerdì mattina gli agenti della Questura lo hanno arrestato, questa volta lo hanno portato dritto inper l’esecuzione di un cumulo pena da scontare: 2 anni e 8 mesi in totale. In manette, ancora una volta, è finito K.D., 60enne senegalese noto nell’ambiente dello spaccio in stazione come ‘Lo, reduce da una settimana piuttosto movimentata.Soltanto venerdì scorso, 28 febbraio, una troupe di ‘Striscia la notizia’, guidata dall’inviato Vittorio, lo aveva filmato con le mani nel sacco. Le forze dell’ordine, allertate dagli operatori del programma tv, avevano arrestato in flagranza ‘Locon 11 grammi di cocaina. Il ‘capo’, come lo chiamano alcuni agenti che bazzicano la stazione, aveva patteggiato 4 mesi e 500 euro di multa, ma pochi giorni, la sera del 3 marzo, era stato di nuovo denunciato dagli uomini del Nucleo Interventi Sicurezza Urbana della Polizia Locale (Nisu) e da un equipaggio della Questura durante un servizio congiunto, con addosso 61 grammi di hashish.