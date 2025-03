Ilnapolista.it - Lo United vuole Osimhen: le due scelte prospettiche Hojlund e Zirkzee non hanno funzionato (Tmw)

Il Manchesterpotrebbe ripescare nuovamente dalla Serie A per il suo centravanti. I Red Devils vorrebbero infatti puntare all’ingaggio di Victor, che tornerà al Napoli in estate dopo il prestito al Galatasaray.Il Manchesterpunta a, decisamente più pronto diSecondo quanto riportato da Tuttomercatoweb:La pista Victorha tutto per essere centrata. Clausola da 75 milioni senza lacci né lacciuoli vari, stipendio altissimo – ma che probabilmente non verrebbe rialzato ulteriormente, dopo un anno di Napoli e uno di Galatasaray – ma gestibile per una Premier League. Soprattutto, dopo due, finalmente un grande attaccante pagato forse anche meno di quanto vale. Ventidue gol stagioni, sedici in campionato con il Galatasaray – in venti partite – ma anche sei in sette nelle coppe europee.