Lo studio di JoJo e Fire Force presenta il nuovo anime Yanki Isekai

Molti deglipiù popolari al mondo sono in genere adattamenti di serie manga. Gli adattamenti dei manga sono diventati così diffusi che molti fan danno per scontato che la maggior parte deglisiano adattamenti di una serie di manga o light novel. Tuttavia, moltino storie o idee originali. Queste serie originali provengono in genere da studi di alto profilo che hanno a disposizione il budget necessario per dare vita a un progetto derivante dalla passione di uno scrittore. David Production sta per pubblicare il suo primooriginale, Onmyo KAITEN Re:verse, dopo aver trascorso anni a creare alcuni degli adattamentipiù popolari sul mercato.David Production ha lanciato untrailer per pubblicizzare l’uscita dello show prevista per il 2025. Il filmato mostra un’animazione vivace ed un approfondimento dei personaggi e della trama.