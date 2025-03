Foggiatoday.it - Lo 'strozzo' con le maniere forti, condannati i tre Marino e una ragazza: "Farai la fine di Ronzullo"

Sei anni di reclusione e seimila euro di multa al 22enne Alessio, attualmente ristretto in carcere per l’omicidio del cognato 40enne Alessandroper il quale è stato condannato a 17 anni e 4 mesi, assassinato a colpi di arma da fuoco in via Lucera a Foggia il 26 ottobre 2023.