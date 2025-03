Oasport.it - Lo sci di fondo in Abruzzo sta morendo: il grido d’allarme per salvare radici antiche

Pubblichiamo una lettera accorata giunta da parte di Arturo Como, membro federale della Commissione giovaninazionale.Torna nuovamente a parlare di dotazione impiantistica e di innevamento artificiale il componente Federale della Commissione Giovani Nazionale Sci diArturo Como, e lo fa proprio nei giorni in cui l’è interessato dai Campionati Italiani di Sci diUnder 16 presso la località Passo Godi. Como è meticoloso conoscitore delle incertezze e delle gravose difficoltà che ogni volta precedono e compongono queste competizioni e, non si riferisce, di certo, a complessità meramente organizzative.Se per il rotto della cuffia i Campionati Italiani sono giunti al fischio d’inizio, non è stato così per le fasi finali del Trofeo Interappenninico del Circuito Nazionale di Sci diche si sarebbero dovute disputare ad Alfedena lo scorso 15 e 16 febbraio.