Iodonna.it - Lo chef e deejay ha perso al televoto con Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti e Stefania Orlando

Leggi su Iodonna.it

Il Grande Fratello hail suo. Federico Chimirri è stato eliminato nel corso della 37esima puntata, trasmessa giovedì 6 marzo 2025 su Canale 5. Per il cuoco, già semifinalista di Master11, l’uscita dalla casa non ha avuto l’effetto di un fulmine a ciel sereno. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › Al “Grande Fratello” di stasera una sorpresa pere l’elezione del terzo finalista Grande Fratello, eliminato Federico ChimirriPrima dell’apertura della busta, Alfonso Signorini gli ha chiesto se fosse in ansia.