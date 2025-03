Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Staffetta femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Sundling donna in missione, Italia clamorosa 5^

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADi centa staccata da Diggins e Fahndrich, adesso però concentriamoci sulla lotta per l’oro.GIRO 8/8 – A tre chilometri dalla fine, Svezia e Norvegia sono insieme! Incredibile l’azione di, che adesso può anche rifiatare e preparare la volata.ancora nel gruppo della 5^ piazza con Svizzera e USA, ma non ha chance di batterle.GIRO 7/8 – Tattica suicidaria di Fosnaes e della Norvegia, che ha praticamente atteso l’arrivo di: la più forte su piazza in volata!!GIRO 7/8 –azione di! In 2.5km ha ripreso 32? su Fosnaes!!! Ne paga solo 5?5 adesso a 5km dalla fine.Fahendrich ha già raggiunto, superato e leggermente staccato Di Centa, arriva anche Diggins.7^: benissimo!ATTENZIONE!!!!!!! CON LA MOTO!!! Ha mangiato 20? a Fosnaes!GIRO 7/8 –5^, Martina di Centa verrà chiaramente volata via da Diggins e Fahndrich.