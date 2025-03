Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Staffetta femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: suicidio Norvegia, oro Svezia! Italia grande 7^!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUn saluto sportivo, si chiude qui ladelladei, un saluto sportivo!14:35 Una bella, con Ganz e Gismondi. Il risultato è quello che ci si aspettava, ma Ganz e Gismondi sono state encomiabili. La, davanti di 37? dopo la terza frazione, ha completamente cannato la strategia, venendo raggiunta subito e poi umiliata in volata.CLASSIFICA FINALE1h15’42”+1?3GERMANIA +1’13”FINLANDIA +1’13?9SVIZZERA +3’19”USA +3’21”+3’46”Attendiamo la volata tra Diggins e Fahndrich e poi l’arrivo dell’.Per il bronzo bellissima volata tra Joenssu e Carl, bronzo alla Germania che si ripete dopo Planica.Imbattibile Sundling! ORO!Resta con lei Fosnaes, per ora.