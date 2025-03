Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Staffetta femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Norvegia in fuga, Germania e Svezia a inseguire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 4/8 – USA a 2? dalla testa, Ganz ha ripreso Kern!GIRO 4/8 – Fa tanta fatica Hennig e potrebbe perdere ancora negli ultimi 2km.a +30? dalla.GIRO 4/8 – Bella frazione di Ganz, che si è avvicinata a USA e Svizzera e che supererà nel finale la Cechia.GIRO 4/8 – L’ha lasciata li!! Karlsson impressionante! Potrebbe cambiare seconda da sola.Che azione di Karlsson!!! Si è riportata su Hennig, non in condizione in questiva detto.GIRO 4/8 – Molto deludente sin qui la gara delle USA. Vero che avranno Laukli e Diggins, ma pagano 1? dalla.GIRO 4/8 – Dopo 11.3km laha 21? di margine sullae 32? sulla. Non si avvicina più di tanto ora Niskanen per la Finlandia.GIRO 4/8 – Scatenata Niskanen! La finnica sta avvicinando la, adesso è a +57? dalla testa ma a poco più di 20? da Karlsson.