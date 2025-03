Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Staffetta femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziata la gara, la Svezia deve difendersi in prima frazione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE!13:10 Laprevede Weng, Ribom, Brennan, Fink, Matintalo e Weber per le Nazioni di vertice, Anna Comarella per l’Italia.13:07 Ricordiamo che si gareggia sulla distanza di 7.5km per: una distanza che tra gli uomini è sembrata poca, mentre per le donne potrebbe lasciare qualche strascico: soprattutto nel giro in stile classico.13:02deiche promette scintille tra Norvegia e! Bagarre per il podio che comprende USA, Svizzera, Finlandia e Germania. L’Italia parte per chiudere in settima posizione, magari anche meglio se qualche Nazione superiore avrà problemi.12:57 Tra pochi minuti al via la, si rinnova il duello-Norvegia!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladeidi Trondheim, è la grande occasione della Norvegia per castigare gli eterni rivali svedesi, che fin qui le hanno vinte tutte in casa delle nemiche.