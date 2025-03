Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: PARIS VINCE! Gli svizzeri si inchinano, Thoeni a -1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI12.01 Giovanni Franzoni conferma di avere ancora tanti limiti nella scorrevolezza ed è 30° a 2.79.11.57 Innerhofer ha perso due posizioni: al momento è 22° a 2.43.11.55 Domani, sabato 8 marzo, ci attenderà una grande giornata di sci con Federica Brignone nel gigante di Are e Dominikche andrà a caccia del bis nella secondadi, in programma alle 10.30.11.53 Nicolò Molteni è 25° a 2.70.11.52ha vinto 19 discese in carriera: è il secondo di ogni epoca. Davanti a lui c’è solo l’austriaco Franz Klammer, imprendibile (considerata l’età di) a quota 25.11.51 Sono invece 49 i podi in Coppa del Mondo per.11.49 L’azzurro ha vinto ben cinque volte in carriera nella località norvegese, se ci aggiungiamo anche il successo in superG nel 2019.