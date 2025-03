Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Paris sfida i fenomeni svizzeri. La startlist

I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la della prima maschile di Buongiorno e benvenuti alla testuale della prima libera maschile in programma a (Norvegia), valevole per la Coppa del Mondo di sci 2024-: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10.30, ci saranno 63 atleti da 14 Paesi. In casa Italia saranno ben sette gli azzurri al via nella gara odierna: Dominik col 10, Florian Schieder col 18, Christof Innerhofer col 24, Nicolò Molteni col 38, Giovanni Franzoni col 44, Benjamin Jacques Alliod col 48 e Matteo Franzoso col 57. In classifica generale lo svizzero Marco Odermatt guida con 1306 punti, con 360 lunghezze di margine sul norvegese Henrik Kristoffersen, secondo a quota 946, mentre nella graduatoria di specialità comanda sempre Odermatt con 445 punti, davanti ai connazionali Franjo Von Allmen, secondo a quota 372, ed Alexis Monney, terzo con 260.