Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Paris batte tutti gli svizzeri, vittoria ad un passo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.27 Il canadese Brodie Seger è 22° a 2.71.11.25 Ci sbilanciamo: nessuno puòre Dominikcapolavoro per un campione leggendario. E domani potrà andare a caccia di Gustavo Thoeni.11.24 Non era la pista di Innerhofer, non lo è mai stata neanche quando era giovane. Chiude 20° a 2.43.11.23 Bene Innerhofer. Solo 2 decimi di ritardo al secondo rilevamento. Il distacco sale inesorabilmente a 1.12 al terzo.11.22 L’austriaco Otmar Striedinger è 21° a 2.96. Ora il veterano Christof Innerhofer.11.21 Attenzione: con questasi porta a -1 dal mito Gustavo Thoeni: 23 a 24.11.19 La classifica dopo i primi 22:1) Dominik(Italia) 1’44?672) Marco Odermatt (Svizzera) +0.323) Stefan Rogentin (Svizzera) +0.