LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: magico Paris, mette in fila tutti gli svizzeri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10.51 Monney fa paura. 0.14 di ritardo al secondo intermedio.10.50 Dominikal comando con 32 centesimi su Odermatt! Si lascia andare ad una esultanza scatenata! Ma ora c’è subito lo svizzero Alexis Monney.10.49 PRIMOOOOOOOOOOOOO!!! IMMENSOOOOOOOOOO!!! LEGGENADARIOOOOOOOOOO!!! CHE FUORICLASSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!10.49 L’italiano è avanti di 0.41 al terzo intermedio e 0.25 al quarto.10.48 Al primo intermedio l’azzurro è avanti di 0.02, al secondo dietro di 0.03.10.47 Magistrale Odermatt alla Tommy Moe, non si può sciare meglio di così. Si porta in testa con 31 centesimi su Rogentin e si candida per la vittoria. Abbiamo treai primi tre posti, e manca ancora Monney.Ma ora c’è Dominik.10.46 Al terzo rilevamento l’elvetico accusa 12 centesimi.