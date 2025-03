Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: MAESTOSO PARIS! Batte gli svizzeri e si porta a -1 da Thoeni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI11.39 La classifica dopo i primi 30:1) Dominik(Italia) 1’44?672) Marco Odermatt (Svizzera) +0.323) Stefan Rogentin (Svizzera) +0.634) Franjo Von Allmen (Svizzera) +0.835) Alexis Monney (Svizzera) +0.896) Adrian Smiseth Sejersted (Norvegia) +1.057) Bryce Bennett (USA) +1.068) Nils Allegre (Francia) +1.079) Stefan Babinsky (Austria) +1.1110) Ryan Cochran-Siegle (USA) +1.2211.38 L’americano Sam Morse è 21° a 2.53.11.35 Il francese Matthieu Bailet sbaglia tantissimo ed è ultimo a 4.92.11.33 Lo svizzero Marco Kohler è 24° a 2.73. Schieder resiste in 18ma posizione, mentre Innerhofer è 20°.11.32 Nella classifica degli italiani (uomini) più vincenti in Coppa del Mondo troviamo irraggiungibile Alberto Tomba con 50 vittorie (51, come direbbe lui), seguito da Gustavoa 24 e Dominika 23.