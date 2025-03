Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: inizia la gara, Paris pettorale n.10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10.39 Brutto avvio per lo sloveno: 0.24 di ritardo al primo intermedio, 0.93 al secondo.10.38 Cochran-Siegle perde ad ogni intermedio, tranne nell’ultimo dove guadagna 0.09. E’ secondo a 59 centesimi. Da adesso si entra nel vivo. C’è lo sloveno Miha Hrobat, velocissimo in prova.10.36 Lo statunitense paga 0.16 al primo rilevamento e 0.43 al secondo.10.36 Rogentin si porta al comando con 48 centesimi su Babinsky. Mancano troppi big per stabilire se sia unada podio. Adesso l’americano Ryan Cochran-Siegle.10.34 E infatti già 0.14 di vantaggio per l’elvetico al primo parziale, che scende a 0.10 al secondo.10.33 Lehto non sfrutta ilbasso e incassa ben 1.27 da Babinsky. Arrivano già gli svizzeri.C’è Stefan Rogentin: su questa pista può fare benissimo.