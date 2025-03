Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: Wierer e Carrara impegnate sul tracciato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.39paga 10? da Jeanmonnot al secondo rilevamento cronometrico.18.38 Michelon entra al poligono con il miglior tempo, ma la transalpina commette un errore a terra.18.37 Meno rapida rispetto a Preuss nel coprire i bersagli Jeanmonnot, brava a trovare lo zero. 3.6? di vantaggio per lei in uscita dal poligono.18.36 Jeanmonnot guadagna notevolmente. 6.3? di margine per la transalpina su Grotian all’ingresso al poligono.18.36pareggia il crono fatto segnare daal primo rilevamento. In testa c’è Jeanmonnot agli 800 metri.18.35 Purtroppo arriva un errore per. L’azzurra paga oltre 37? in uscita dal poligono su Preuss.18.34 Entra al primo poligonocon quasi 10? di ritardo su Grotian.18.33 Veloce e precisa la teutonica, in testa dopo il primo poligono.