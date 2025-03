Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: vittoria sempre più vicina per Tandrevold, Wierer non lontana dal podio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.25 Johansen arriva al traguardo in 19ma posizione a 1’06” dalla testa.19.23 Martina Trabucchi arriva al traguardo in 48ma posizione a 2? dalla testa: dovrebbe rimanere nelle sessanta.19.21 In pista ora non ci sono atlete interessanti, eccezion fatta per Johansen.19.19 La norvegese Johansen esce dal secondo poligono con il doppio zero ed è 12ma a 44? dalla testa.19.18 La situazione delle italiane al traguardo:nona a 44?, Comola 16ma a 54?, Auchentaller 26ma a 1’24, Carrara 31ma a 1’31”.19.16 Un errore per Martina Trabucchi in piedi: l’azzurra è 53ma a 1’42 dalla testa.19.15 Perde nel finale Comola. 16ma posizione per lei a 54.8? dalla testa, appena dietro a Preuss che perderà diversi punti nei confronti di Jeanmonnot, quarta al traguardo.