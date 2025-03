Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: un errore per Wierer in piedi, l’azzurra lotta per una posizione di prestigio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.50 Zero per Simon! La transalpina è prima con 3.1? di margine su Minkkinen.18.50 10/10 anche per Lisa Theresa Hauser: l’austriaca è terza dopo il secondo poligono.18.48 Doppio zero per Minkkinen, la finnica va al comando dopo due poligoni con 2.6? di margine su Jeanmonnot.18.48 Zero per Tandrevold a terra. Lei e Braisaz fanno paura.18.47 NOOO!sul terzo bersaglio peresce dal poligono in terzaa 13? da Jeanmonnot.18.46entra al secondo poligono con il terzo tempo a 16.8? da Jeanmonnot: setrova lo zero va in testa.18.46 Tandrevold continua a guadagnare su tutte nel primo giro, Michelon sbaglia due volte in.18.45mantiene la quarta piazza ai 4.1 km. Intanto occhio perché Braisaz non ha sbagliato a terra ed è prima dopo la prima sessione di tiro.