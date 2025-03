Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: Tandrevold vede il successo, Wierer nelle dieci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.02 Hannah Auchentaller al secondo rilevamento è 23ma con un errore commesso a terra. Comola fa 5/5 a terra ed è 17ma dopo il primo poligono.19.02 Ottimo inizio per Femsteinevik: la norvegese è quarta al secondo rilevamento.19.01 Knotten si infila in sesta posizione a 37? dalla testa.19.00 Due errori per Hanna Oeberg: la sse di fatto consegna la vittoria a, la quale arriva ora al traguardo per issarsi in testa con 15? di vantaggio su Braisaz.18.59 Arriva al poligono Hanna Oeberg praticamente con lo stesso tempo di.18.58 Hanna Oeberg perde progressivamente nei confronti di: la sse è avanti di 4? suai 4.1 km.18.57 Justine Braisaz va al comando con 5.8? di vantaggio su Simon.18.56 Occhio anche al doppio zero di Knotten, terza dopo il secondo poligono: scandinave sugli scudi quest’oggi.