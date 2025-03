Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: Tandrevold torna al successo, Jeanmonnot guadagna punti su Preuss. Wierer nona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.45 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata.19.44 Giunte tutte le atlete al traguardo.19.41 Da segnalare la controprestazione di Franziska, solo 15ma con un errore commesso in piedi. La tedesca deve ringraziare il fatto chenon ha approfittato al meglio del passaggio a vuoto della rivaleper la sfera di cristallo. La francesecomunque 24preziosi per la classifica sulla teutonica, riducendo il suo distacco a 63 lunghezze. Domanipotrà andare alla caccia di un gran risultato per tentare addirittura di scalzaredalla prima posizione della generale.19.38 Prestazione discreta per la squadra azzurra. Dorotheaha disputato una prova convincente sugli sci, ma l’errore commesso in piedi l’ha condannata a una comunque positivaposizione.