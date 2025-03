Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: inizia la gara, Wierer e Carrara ci provano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.27 Si mette in moto anche la prima azzurra, Michela.18.26ladella leader della classifica generale, Franziska Preuss.18.25 SI PARTE!18.25 Pronta Richard.18.24 Si prepara la prima atleta, Jeanne Richard. Per questo stravolgimento dell’ordine di partenza, tutte le big partiranno con dei pettorali bassi.18.22 Ecco la lista di partenza della. Anche quest’oggi i direttori della competizione hanno dovuto modificare l’ordine con cui le atlete inizieranno la loro prova a causa delle condizioni al limite del praticabile del manto nevoso, viziato dalle altissime temperature.1 b RICHARD Jeanne FRA 2002 18:25:30 R2 IRWIN Deedra USA 1992 18:26:00 13 yr PREUSS Franziska GER 1994 18:26:30 R4 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 18:27:00 15 GROTIAN Selina GER 2004 18:27:30 R6Michela ITA 1997 18:28:00 17 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 18:28:30 R8 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 18:29:00 19 LIE Lotte BEL 1995 18:29:30 R10 SCHNEIDER Sophia GER 1997 18:30:00 111 JEANMONNOT Lou FRA 1998 18:30:30 R12 STREMOUS Alina MDA 1995 18:31:00 113 MICHELON Oceane FRA 2002 18:31:30 R14 GASPARIN Aita SUI 1994 18:32:00 115 HALVAON Ella SWE 1999 18:32:30 R16 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 18:33:00 117Dorothea ITA 1990 18:33:30 R18 TALIHAERM Johanna EST 1993 18:34:00 119 MINKKINEN Suvi FIN 1994 18:34:30 R20 LEINAMO Sonja FIN 2002 18:35:00 121 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 18:35:30 R22 BOUVARD Eve BEL 1999 18:36:00 123 SIMON Julia FRA 1996 18:36:30 R24 GANDLER Anna AUT 2001 18:37:00 125 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 18:37:30 R26 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 18:38:00 127 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 18:38:30 B28 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 18:39:00 129 DZHIMA Yuliia UKR 1990 18:39:30 B30 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 18:40:00 131 MAGNUSSON Anna SWE 1995 18:40:30 B32 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 18:41:00 133 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 18:41:30 B34 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 18:42:00 135 CLOETENS Maya BEL 2002 18:42:30 B36 BENDIKA Baiba LAT 1991 18:43:00 137 ANDEON Sara SWE 2003 18:43:30 B38 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 18:44:00 139 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 18:44:30 B40 LUNDER Emma CAN 1991 18:45:00 141 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 18:45:30 B42 HRISTOVA Lora BUL 2003 18:46:00 143 OEBERG Hanna SWE 1995 18:46:30 B44 JISLOVA Jessica CZE 1994 18:47:00 145 LAMPIC Anamarija SLO 1995 18:47:30 B46 ZUK Kamila POL 1997 18:48:00 247 TANNHEIMER Julia GER 2005 18:48:30 B48 KUZMINA Anastasiya SVK 1984 18:49:00 249 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 18:49:30 B50 HORODNA Olena UKR 2004 18:50:00 251 TODOROVA Milena BUL 1998 18:50:30 B52 MAKAROVA Aliona MDA 1994 18:51:00 253 BASERGA Amy SUI 2000 18:51:30 B54 BULINA Sanita LAT 2001 18:52:00 255 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 18:52:30 B56 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 18:53:00 257 TRAUBAITE Judita LTU 2000 18:53:3058 DIMITROVA Valentina BUL 2003 18:54:0059 JAKIELA Joanna POL 1999 18:54:3060 COMOLA Samuela ITA 1998 18:55:0061 JANKA Erika FIN 1995 18:55:3062 GASPARIN Elisa SUI 1991 18:56:0063 KLEMENCIC Polona SLO 1997 18:56:3064 MOSER Nadia CAN 1997 18:57:0065 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1995 18:57:3066 ERMITS Regina EST 1996 18:58:0067 LEVINS Chloe USA 1998 18:58:3068 LIEN Ida NOR 1997 18:59:0069 STEINER Tamara AUT 1997 18:59:3070 PUFF Johanna GER 2002 19:00:0071 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 19:00:3072 PARADIS Pascale CAN 2002 19:01:0073 TRABUCCHI Martina ITA 2002 19:01:3074 JUPPE Anna AUT 1999 19:02:0075 MORTON Darcie AUS 1999 19:02:3076 FICHTNER Marlene GER 2003 19:03:00 377 PETRENKO Iryna UKR 1992 19:03:3078 ZINGERLE Linda ITA 2002 19:04:0079 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 19:04:3080 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 19:05:0081 GEMBICKA Daria POL 2001 19:05:3082 ROTHSCHOPF Lea AUT 2001 19:06:0083 BULINA Sandra LAT 2001 19:06:3084 PEIFFER Benita CAN 2000 19:07:0085 MEINEN Susanna SUI 1992 19:07:30 G86 KERANEN Noora Kaisa FIN 2001 19:08:0087 TANG Jialin CHN 1991 19:08:3088 CHIRKOVA Elena ROU 1994 19:09:0089 ANDERSON Lucinda USA 2000 19:09:3090 MEZDREA Andreea ROU 2001 19:10:0091 VOLFA Estere LAT 2005 19:10:3092 KONOPLJOVA Violetta EST 2004 19:11:0093 CHU Yuanmeng CHN 1999 19:11:3094 PENDRY Shawna GBR 2002 19:12:0095 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina KAZ 1994 19:12:3096 FREED Margie USA 1997 19:13:0097 CHALYK Daryna UKR 2001 19:13:3098 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 19:14:0099 NEDZA-KUBINIEC Anna POL 2003 19:14:30100 RAKISHEVA Aisha KAZ 2002 19:15:00101 GHILENKO Alla MDA 1992 19:15:30102 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 19:16:00103 KRYUKOVA Arina KAZ 2002 19:16:3018.