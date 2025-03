Oasport.it - LIVE Berrettini-O’Connell, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: romano in campo tra poco?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:19 Tutto facile per Paul, tds n.10 del torneo, che batte 6-3, 6-1 la WC Boyer. Ora inJovic e Grabher che concluderanno il loro match da 2-6, 2-2 e poi toccherà a!20:08 Sono inTommy Paul e Tristan Boyer, poi la conclusione di Jovic-Grabher da 2-6, 2-2! In seguito toccherà al!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di secondo turno, ma d’esordio per Matteocontro Christophernel Masters 1000 di.Partita complicata per entrare nel prestigioso torneo californiano per, che viene dall’ottima coppia di quarti di finale negli ATP 500 di Doha e Dubai, che gli hanno dato la testa di serie qui e quindi la possibilità di esordiremente dalla seconda partita.