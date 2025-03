Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: tra poco Bellò e Tecuceanu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA10.36: Queste le protagoniste della penultima batteria degli 800 donne:28 Daniela García ESP 2:02.21 2:02.2123 Clara Liberman FRA 2:01.46 2:01.4639 Annemarie Nissen DEN 2:02.15 2:02.156 Audrey Werro SUI 2:00.16 2:00.3437 Wilma Nielsen SWE 2:01.27 2:01.2710.35: Vola lo svizzero Ehammer che atterra a 8.20 e va al comando della gara del lungo dell’eptathlon con largo margine10.33: La polacca Wielgosz fa gara di testa e vince in 2’03?94, secondo posto per la svizzera Pellaud che passa all’ultima curva all’interno e chiude in 2’04?04. Nessuna ripescata in questa batteria10.30. Al via la terza batteria degli 800 donne. le protagoniste:12 Rachel Pellaud SUI 2:02.19 2:02.1961 Priscilla van Oorschot NED 2:04.