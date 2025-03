Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: stenta a decollare la finale di salto triplo, aumenta l’attesa per Furlani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA19.39 Secondo errore ai 5.45 anche per Kujanpaa.19.38 Grandi Ana Peleteiro-Compaoré che atterra in 14.37 ed ipoteca l’oro con il miglior risultato europeo della stagione19.37 Non si migliora Ion che atterra a 13.98.19.36 Danismaz abortisce ile realizza il quarto nullo consecutivo. Condizione fisica non perfetta per la turca.19.35 Secondo errore a 5.45 per Ersu Sasma.19.34 Ampiamente nullo ildi Kilty che rimane a 13.80, misura che le vale la terza posizione.19.33 Nullo il quintoper Salmien che supera l’asse di battuta di appena un centimetro.19.32in 13.43 per Guillaume che lascia quasi 20 centimetri sull’asse di battuta19.30 Nelin alto dell’eptathlon si è arrivati alla misura di 1.