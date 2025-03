Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via della sessione serale, l’Italia si affida a Furlani

18.36 L'evento di punta per l'Italia è la finale maschile del salto in lungo. Mattia Furlani insegue una medaglia in una finale di altissimo livello nonostante l'assenza di Miltiadis Tentoglou. L'azzurro, qualificato grazie alla misura di 7.95 raggiunta in scioltezza con il primo salto, dovrà battere la concorrenza di Gerson Balde, Jaime Guerra, Bozhidar Saraboyukov e Thobias Montler.18.33 Questo il programma:18.50 Salto triplo femminile, finale19.00 Eptathlon, salto in alto19.05 Salto con l'asta maschile, qualificazioni19.58 400 metri femminile, semifinali20.19 400 metri maschile, semifinali20.34 Salto in lungo maschile, finale21.10 1500 metri femminile, finale21.