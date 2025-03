Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: oro per Peleteiro-Comparé nel salto triplo. È il momento di Mangione nei 400 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA20.01 Skotheim entra in gara a 1.98 e supera la misura al primo tentativo20.00 Lillemets e Benkunskas vengono eliminati alla misura di 1.95. Sono nove gli atleti ancora in gara nella prove delin alto dell’eptathlon.19.59 Vittoria per Sevilla in 51.24. Seconda posizione per Jæger che all’esterno non trova il sorpasso e chiude in 51.27. Accede in finale anche Manuel con il crono di 51.4119.58 Partite! Le prime 3 atlete accedono in finale, non ci sono tempi di ripescaggio.19.57 Questa la start list della prima semifinale dei 400femminili:1. Ama Pipi (GBR) 52.02 52.102. Cathelijn Peeters (NED) 51.56 51.563. Henriette Jæger (NOR) 50.44 50.444. Amandine Brossier (FRA) 51.