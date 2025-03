Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: inizia la sessione serale con il salto triplo femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA19.03 Buondi Peleteiro-Compaoré che rompe il ghiaccio con un 14.2019.02 Secondo nullo di Filipic.19.01 Questa la classifica dell’Eptathlon dopo le tre prove di questa mattina:Simon Ehammer (SUI) 2862Till Steinforth (GER) 2775Sander Skotheim (NOR) 2707Rasmus Roosleht (EST) 2639Johannes Erm (EST) 2634Jente Hauttekeete (BEL) 2581Vilém Stráský (CZE) 2575Jeff Tesselaar (NED) 2564Luc Brewin (FRA) 2536Téo Bastien (FRA) 2525Marcel Meyer (GER) 2487Risto Lillemets (EST) 2421Tim Nowak (GER) 237719.01 Per meno di un centimetro è buono ildi Danismaz che atterra a 13.79, misura che vale la seconda posizione provvisoria.19.00 Nullo anche ildi Petrova. Per il momento solamente due atlete hanno piazzato una misura valida.