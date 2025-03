Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: in corso salto triplo femminile ed asta maschile. Aumenta l’attesa per Furlani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA19.13 Guillaume corregge la rincorsa dopo l’erroraccio commesso in precedenza. La francese salta in 13.52 e non si migliora per appena due centimetri19.12 Non si migliora Peleteiro-Compaoré che lascia 30 centimetri sull’asse di battuta ed atterra a 13.96.19.10 Terzo nullo di Filipic. Considerando anche le qualificazioni la slovena ha commesso 5 nulli su 6 salti.19.09 Ampiamente nullo anche ildi Danismaz che supera l’asse di battuta di oltre 12 centimetri. Finale che stenta a decollare dopo il secondo giro.19.08 Nullo anche il secondodi Petrova che rimane senza misura.19.06 13.64 per Salminen che entra in classifica con la quinta misura.19.06 A breve inizierà la qualificazione delcon l’dove bisogna saltare oltre 5.