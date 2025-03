Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: Iapichino vola in finale! Diaz “scherza”, Coiro, Tecuceanu e Mangione in semifinale!

13.48: Non un buon primo salto per l'azzurro Biasutti che atterra a 15.90, lontano dalla zona qualificazione13.46: Vittoria netta per la polacca Skrzyszowska con 7?84, secondo posto per la irlandese Lavin con 7?94, terza Kozak con 7?96. Ripescabili Harala con 7?97 e Schneider con 8?01. Eliminata Di Lazzaro che si è ripeto0ta con 8?05 ed è settima13.45: E' il momento della prima semidei 60 ostacoli donne. Prime 3 inpiù i due migliori tempi. C'è Di Lazzaro. Queste le protagoniste:1 Luca Kozák HUN 01 Jun 1996 7.92 7.97 372 Karin Strametz AUT 18 Apr 1998 7.99 7.99 143 Rosina Schneider GER 18 Aug 2004 7.96 7.96 204 Pia Skrzyszowska POL 20 Apr 2001 7.78 7.87 45 Sarah Lavin IRL 28 May 1994 7.