Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: Iapichino vola in finale! Coiro, Tecuceanu e Mangione in semifinale! Disastro Sito

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA13.14: Meyer va al comando con 15.6113.13: Nel peso dell’eptathlon il belga Hauttekeete è secondo con 14.89, terzo Nowak con 14.85, quarto Erm con 14.8313.10: Lo spagnolo Canal vince la terza batteria con 46?10, secondo posto per Enyingi con 46?24. terzo e ripescabile Sacoor con 46?3013.08: Questi i protagonisti della quarta batteria:2 Lionel Spitz SUI 12 Jan 2001 46.14 46.71 83 Jonathan Sacoor BEL 01 Sep 1999 46.71 46.71 74 Téo Andant FRA 21 Jul 1999 46.21 46.21 175 Iñaki Cañal ESP 30 Sep 1997 45.74 45.74 226 Patrik Simon Enyingi HUN 24 Jan 2001 46.19 46.19 2013.04: Fa unLucache non riesce a sfruttare la corsia favorevole e va fuori. Vince Coelho con 46?01, secondo posto per Ingvaldsen con 46?16.