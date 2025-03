Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: Iapichino vola in finale! Coiro, Tecuceanu e Mangione in semifinale! Attesa per Diaz

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA12.26: Secondo errore per Pieroni a 1.89, misura che l’azzurra deve superare per sperare nella. Vukovic ha superato 1.89 al secondo tentativo12.24: C’è Alessandra Bonora al via della quinta e ultima batteria dei 400. Compito durissimo per l’azzurra. Queste le protagoniste:1 Milja Thureson FIN 54.14 54.40 902 Veronika Drljacic CRO 52.91 52.91 333 Alessandra Bonora ITA 52.67 52.67 574 Sharlene Mawdsley IRL 51.69 51.69 115 Cathelijn Peeters NED 51.56 51.56 66 Henriette Jæger NOR 50.44 50.44 512.22: L’olandese Hondema con 6.70 è la quinta qualificata alladel lungo12.22: Onnen supera 1.89 al primo tentativo e sono cinque12.20: Gara di testa per la spagnola Sevoilla che vince in 51?75, secondo posto in rimonta all’interno per Jichova in 51?92, terza e ripescabile la polacca Swiety-Ersetic con 51?98, fuori le altre12.