LIVE Atletica Europei indoor 2025 in DIRETTA | Furlani regala la prima medaglia all’Italia Mangione da favola beffa per Simonelli

Atletica, Europei indoor 2025: Furlani regala la prima medaglia all'Italia. Mangione da favola, beffa per Simonelli

22.06 Termina qui la testuale della seconda giornata degli di Apeldoorn. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti voi22.04 Questo il medagliere degli di Apledoorn dopo la seconda giornata:1 Francia (1-1-0)1 Olanda (1-1-0)3 Spagna (1-0-1)4 Bulgaria (1-0-0)4 Norvegia (1-0-0)4 Svizzera (1-0-0)7 Portogallo (0-1-1)8 Belgio (0-1-0)8 Italia (0-1-0)8 Romania (0-1-0)11 Gran Bretagna & NI (0-0-2)12 Finlandia (0-0-1)12 Polonia (0-0-1)22.02 Grandissima Italia anche nei 400 metri femminili grazie ad Alice