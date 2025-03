Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: Furlani d’argento! Saraboyukov beffa l’azzurro e vince l’oro

IL MEDAGLIERE DEGLIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA21.49 Questa la classifica della finale dei 60 metri ostacoli femminili:1. Ditaji Kambundji (SUI) (0.129) 7.67 ER, CR, WL2. Nadine Visser (NED) (0.141) 7.72 NR3. Pia Skrzyszowska (POL) (0.143) 7.83 SB4. Sarah Lavin (IRL) (0.120) 7.92 SB5. Reetta Hurske (FIN) (0.130) 8.006. Marlene Meier (GER) (0.139) 8.047. Luca Kozák (HUN) (0.153) DNF8. Lotta Harala (FIN) (0.155) DNF21.47 Kambundji ha finito fortissimo sverniciando sul traguardo l'olandese21.45 RECORD EUROPEO!! Gara perfetta per Kambundji che conquistain 7.67, argento per Visser in 7.72, primato nazionale. Completa il podio Skrzyszowska in 7.83.21.45 Partite!21.45 Le atlete si posizionano sui blocchi21.44 Questa la start list della finale femminile dei 60 metri ostacoli:1.