Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: favolosa Mangione nei 400, Furlani secondo dopo metà gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN21.14 Terzo errore per Skotheim che chiude la prova del salto in alto dell’eptathlon con la misura di 2.1921.13 Lescay passa il quarto salto.21.12 Netto nullo perche manca lo stacco perfetto per quasi 8 centimetri21.11 Due errori a 2.22 per Skotheim che ora è con le spalle al muro21.11 Baldé passa il quarto salto. È quindi il momento di Mattia21.10 Ampiamente nullo il salto di Guerra. I saltatori stanno provando a forzare per rompere l’equilibrio di questa finale.21.10 Nullo anche il salto di Juska che era atterrato intorno agli 8.10. Il salto del ceco non è valido per 4 centimetri21.09 Nullo il quarto salto per Saraboyukov.21.09 Brutto salto per Montler che atterra a 6.