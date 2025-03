Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: favolosa Mangione! L’azzurra è in finale nei 400 metri

20.13 Si salva Ehammer! Lo svizzero supera bene 1.98 al terzo tentativo.20.12 Secondo errore a 5.65 anche per Lisek e Zernikel.20.11 Terzo errore per Strasky che esce di scena all'altezza di 1.98.20.10 Simon Ehammer è spalle al muro a 1.98!! Lo svizzero ha commesso due errori a questa misura ed ora non può più sbagliare.20.09 Secondo errore ai 5.65 per Scerba e Sobera.20.07in!! Grandissima prestazione delche rimane in ultima posizione nel gruppo per la seconda posizione fino ai 300e poi si infila all'interno strappando la qualificazione con il tempo di 52.67. Davanti alsi sono piazzate Lieke Klaver (51.15) e Swiety-Ersetic (52.41)20.