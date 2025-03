Oasport.it - LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: Coiro e Tecuceanu in semifinale! Attesa per Iapichino e Diaz

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA11.26: Al via tra poco la quarta batteria degli 800. Questi i protagonisti:1 Elvin Josué Canales ESP 1:44.65 1:44.652 Samuel Chapple NED 1:45.46 1:45.463 Maciej Wyderka POL 1:45.99 1:45.994 Corentin le Clezio FRA 1:46.71 1:46.715 Jack Higgins GBR 1:46.69 1:46.6911.25: Pieroni supera 1.80 al primo tentativo11.22. Rischia grossoma alla fine supera il turno non senza qualche patema chiudendo secondo con il tempo di 1’48?10, alle spalle del croato Bloudek con 1’48?07. Non ci sono ripescaggi in questa batteria11.19: C’è Catalina caccia di un posto innella terza batteria degli 800. Questi i protagonisti:1 CatalinITA 1:45.00 1:45.352 Álvaro de Arriba ESP 1:45.