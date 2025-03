Oasport.it - LIVE Arnaldi-Kovacevic 6-3, 5-7, 6-4, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurro viene fuori da 150? di vento e follia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude la nostra! Sarà quindi-Rublev nel secondo turno: un saluto sportivo agli amici di OA SPORT!02:30ottiene anche 30 punti cruciali per il ranking. Intanto si riportaal 34mo posto, ma sopratutto resta vivo il sogno testa di serie a Miami dista appena 20 punti virtuali.02:27 Ben 43 i gratuiti (segnati dal sito ATP) in una giornata comunquesa ae con la bellezza di 6 doppi falli, 40 quelli di. 28 vincenti a 24 per il ligure e 7 ace a 6. Con la prima 67% pere 70% permentre sulla seconda meglio il ligure 53-49.02:27 Successo davvero sudato, e non lo avremmo detto sul 6-3, 2-1 e servizio. Era però scampato a due game sul prpoprio servizio a cavallo di primo e secondo parziale il ligure, e da li si era capito che la partita poteva complicarsi.